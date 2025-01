ŠOK: Anđela otvorila prolaz Stanislavu, pa priznala šta ju je najviše zabolelo nakon raskida sa Gastozom! (VIDEO)

Ovo nije očekivao!

Anđela Đuričić u emisiji "Gledanje snimaka" progovorila je o osećanjima koje ima nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Kad su mi ovde svi govorili od pripreme za raskid da nema emocije, da li sam se vodila time? Nisam, slušala sam svog dečka. Sad se vodim svojim osećajem. Mene njihova mišljenja ne zanimaju, ni da li se slažu sa mnom. Ja sam shvatila da on više nema emocije prema meni i normalno je da raskinemo - govorila je Anđela.

- Da li je problem treća osoba? Da li te to najviše boli? - pitala je Ivana Šopić.

- Najviše me je razočaralo što sam niko i što su svi bitniji od mene. Njegova prijateljica danas je rekla da joj se j*be za vezu od tri dana, osporava celu vezu i potvrđuje njeno mišljenje. Svi su bitniji od mene, Uroša da provocira, Keti da se zaštiti... Sve je bitnije od toga da se dokaže da mu je stalo do mene - dodala je Đuričićeva.

- Koja budala da poželi da se pomiri? Dovedi te mi tog - rekao je Gastoz.

- Doći će Stanislav. On sad ne može da me podnese. Različiti smo, u početku mu se to dopadalo i to je to. Ispao je kukavica jer je svako bitniji od mene. Ja sam se baš loše pokazala, preteška sam, samo jer imam svoju organizaciju, vodim računa o sebi i vodim normalan život. Zamerao mi je jer vodim računa o sebi, žao mi je što nisam zapuštena i aljkava - pričala je ona.

