On je zlo na dve noge: Slavica Delić slavi zbog raskida Bebice i Teodore! Macanovića ni u snu ne želi da vidi pored svoje ćerke

Bez dlake na jeziku!

Teodora Delić rešila je okonča vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Svađa koja je započeta tokom emisije ''Gledanje snimaka'', rezulirala je raskidom, a ona je nakon togas istakla da se bez njega rasterećenije oseća, kao i da joj sloboda prija više nego ikad.

Tim povodom, portal Pink.rs kontaktirao je njenu majku Slavicu Delić, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Slavica nije krila sreću jer je njena naslednica okončala vezu sa Bebicom, o kom je neretko govorila loše, ističući da je loš po njenu ćerku.

- Usrala je naspavana, vidi se da se iseća slobodno. Bebica joj nije dozvoljavao da se druži ni sa kim. Teodora mu je prelazila preko svega jer ga je volela. Najstrašnije stvari je govorio za njenu porodicu. On je klošar. Flolirant i ljiga. Njega sam prošle godine podžavala, ali ove godine ne mogu, neću preći preko svega što je radio mojoj ćerki. Strašno su me pogodile njegove reči upućene njoj. Ona je maksimalno ukočena pored njega. Moja ćerka voli da putuje, da se druži i igra, a on joj sve to brani. Znam je kako diše, znam šta joj je falilo, zbog toga je bila neraspoložena i depresivna. On je zlo na dve noge. Daj Bože da se više nikada ne pomiri sa njim - istakla je Slavica.

Autor: S.Z.