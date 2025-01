MILICA KEMEZ NAŠLA U BORINOM TELEFONU PORUKE OD ENE ČOLIĆ: Uzela sam mu telefon i videla... ŠOK

Milica Kemez juče se pojavila na jednoj privatnoj proslavi, a osim što je privukla pažnju svojim izgledom, sve je iznenadilo što je Kemezova došla bez svog supruga Bore Santane.

Milica je bila vidno raspoložena, pa je s osmehom komunicirala s medijima

- Oboažvam slavlja. Večeras sam sama, sigurna sam da će Bora uskoro doći. Došli smo odvojeno zato što ja večeras vodim program. Ja sam poslovno večeras - rekla je Milica, a onda je i otkrila da je haljina koju nosi njenih ruku delo

- Jeste, ova haljina ima 15 kilograma, preteška je, ručni rad. Prelepa je, efektna je jako i dosta truda i rada je uloženo u nju.

Malo je zaintrigirala medije, nakon što je otkrila da u njenom životu ima mnogo novosti i to na privatnom planu.

- Standarndo je sve, radim, malo u salonu, malo na našoj Red televiziji. Spremam neke nove projekte, ali eto čim vi ne znate šta ima novo, to je onda odlično. Ne bih otkrivala još uvek, ostaću ovako.... I na privatnom i na poslovnom.

Pesmu koju je trebalo da snimi sa Borom je prepustila Indi.

- Trebalo bi, zašto da ne! Ne, prepustila sam tu našu duetsku pesmu Indi, tako da će Bora i Indi da otpevaju taj duet, pesma je malo teža i nekako više leži njoj.Na pitanje da li će pomoći Miljani Kulić pri otvaranju salona, pošto ona već ima iskustva, Milica odsečno kaže:

- Ne, zaista, ne pomažem više nikome. Pomažem sebi isključivo sad, Miksi je moja rijaliti drugarica i želim joj puno sreće.

Morali smo i da se dotaknemo rijalitja, pa nam je otkrila da joj odnos Matore i Stefani nije jasan:

- Matora je u baš nezavidnoj situaciji, da izjavim ovako javno saučešćnje njoj i njenoj porodici, ali to što ona radi od sebe, pravi budalu od sebe. Matora je idalan primer kako ne praviti budalu od sebe. Iskreno sam i dalje, sve je to super, ali sam i dalje da otac treba da zna da će postati otac. Okej je ako posle Matora hoće da živi s njom i da joj pomaže oko deteta, ako njima ne ide, ali to da je ona postala "ćale", to mi je malo...

- Ovo niko nije znao, nismo ni mi znali. Pa kako da joj veruju, bila sam u kontaktu sa Matorom i ona nam je otkrila da je Stefani verila, ali ovo niko nije znao.Zatim nas je sve šokirala akda je otkrila da je pronašla Enine poruke u Borinom telefonu u kojima je baš ispisala ružne stvari o njoj.- Mislim da je... Enu ne bih komentarisala, prevazišla sam ja te momente gde sa nešto komentarišem takve persone. Ona je za mene rijaliti učesnik i to je to, sad ja nju nešto da komentarišem pa da se posle zakači... Ona je o meni govorila dosta loših stvari, to sam pročitala kada sam uzela Borin telefon... Ju...

Prokomentarisala je i Pejinu vezu sa Enom, pa pomenula i njenu reputaciju, koja, tvrdi, nije baš najsjanjija.

- Mislim da Peja zaslužuje neku prirodnu, dobru devojku, mladu, koja onako ima malo bolju reputaciju. Nema baš ni ja najsjajniju reputaciju, ni ja nisam za Peju. Smatram da mu treba neka fina devojka iz neke fine porodice, koja nije iz tog klabinga, noćnog života i sve to poredu kako ide...- I ja da sam majka, i ja bih tako nešto poželela sinu. Svaka čast Zlati na uspehu, baš je lepo odgajala sina

Autor: M.K.