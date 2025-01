Ori se sve!

Luka Vujović doleteo je do garderobera, te je tako zaurlao na Sandru Obradović, koja je sedela i sređivala stvari nakon prvog sukoba u dnevnom boravku.

- Upravo sam ti rekao jedno, ti radiš drugo. Sada se derem, da. Na moj normalan ton, ti meni kažeš da se ne derem. Je l' ti mene zaj*bavaš, ti hoćeš da upravljaš sa mnom?! Hoćeš da me predstaviš da sam neko ko je neraspoložen i ko se dere - rekao je Luka.

- Ko tebe predstavlja?! Sada se dereš na mene, povisio si ton - rekla je Sandra.

- Povisio sam ton?! Pogrešno si se izrazila? Ja sam skroz normalno pričao, normalna tema. Sada se derem jer si me iznervirala. Ja ovo ne shvatam zaj*bancijom, pričam ti ozbiljne stvari. Za tebe je verovatno zaj*bancija, ima da me slušaš i da me gledaš u oči kada pričam, jer ja to radim - rekao je Luka.

- Neću ovako da pričam ako ćeš da se dereš - rekla je Sandra.

- Je l' ti shvataš da ja uzimam u rizik da tebe napada 50 ljudi zbog tog papira?! Ja treba sutra da se ponižavam ili da dovedem u bilo kakvu situaciju, da mene provociraju, jer si ti inicijator - rekao je Luka.

- Ti si taj koji najviše provlačiš taj papire - rekla je Sandra.

- Normalno, ja tebi verujem, nisi mi objasnila situaciju, a ovde ljudi to ne znaju, neko si ko ćuti i ko se ne brani. Time što neko tebi kaže ružno, mene ponižava. Ako dovodim sebe da moj život degradira što će tebe da provocira, ti kažeš: "Mene i da napada 50 njih, mene to ne zanima", majke ti, tebe to ne zanima?! E pa mene zanima, gleda moj sin, ako tebe ne zanima što gleda tvoj sin - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić