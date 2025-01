Nova saznanja!

Suprug Maše Matijević, sestre Mateje Matijevića, Filip Reljić, stigao je u studio emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, te je tako na samom početku progovorio o Matejinom učešću.

- Jesmo, zadovoljni smo s njegovim ponašanjem...E, brate, šta da ti kažem. Koprca se, šta reći. Nešto mi ne deluje da mu je neki pregršt izbora, krene ovamo, pa ne. Ovo što je imao napolju ga je dosta kočilo - rekao je Reljić, pa se osvrnuo na devojku koju je Mateja ostavio u spoljnom svetu:

- Njega je to unazadilo, jer ga je emotivno zaključalo. Znaš i sam koliko je loše kada uđeš u rijaliti, a glavom si napolju. Psihički ga je to sputavalo, ali sevidi da je sada bolje, pleše tamo...Upoznao sam Enu na nekoj žurci, došla je kao Matejina drugarica, tek kada je ušla u rijaliti sam saznao da su bili zajedno. Ne znam ništa o njihovom odnosu, osim ono ovlaž, da je to kratko trajalo i to je to. Očigledno je da to nije bilo toliko ozbiljno, jer je nije dovodio u društvo - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić