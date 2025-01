Primenila njegovu taktiku: Anđela pokušala da isprovocira Gastoza, pa konačno priznala šta misli o njegovim osećanjima! (VIDEO)

Ne pronalaze zajednički jezik!

U toku je emisija "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Mnogo toga si rekao otkako si raskinuo sa Anđelom, da li se kaješ zbog nekih reči? - pitao je Darko Tanasijević.

- Izletele su neke reči u afektu i besu, nekad ne mogu da se kontrolišem i imitiram Anđelu. Drago mi je da pamti šta sam rekao, a ne znam da li će da skupi hrabrost da ponovi šta je ona meni rekla. Dvoje mladih ljudi je odlučilo da prestane odnos jer nisam bio srećan, ako nisam ne mogu ni drugu stranu da usrećim. Ne želim da produbljujem nešto gde ne mogu sebe da kontrolišem, a ni nju. Izgubili smo kontrolu, neću da se vređamo na najjače. Smatram da je pametna odluka i to mi se potvrđuje svakog dana - rekao je Gastoz, nakon čega je Darko pozvao Anđelu da razgovara i sa njom.

- Anđela, kako komentarišeš sve što si čula od početka večeri? - pitao je Darko.

- Bio je vrlo iskren, dečko na mestu - odgovorila je ona.

- Sinoć si se slomila, zašto se u prvim danima raskida nisi ponašača kako se osećaš nego su glumila da si lagala i kul? - pitao je voditelj.

- Zato što sam sinoć prvi put dobila potvrdu da se loži na druge devojke i da je to pravi razlog raskida, a ne ono što je meni rekao. Povredilo me što je zbog razloga bio neiskren. Zato sam se otvorila jer sam tad shvatila da je sve ovako prethodnih dana. Druge žene ga više rade od mene i to me je povredilo. Ja ću namerno onda da spavam sa nekim i reći ću da je zbog Uroša. Svaki izgovor je presmešan kad su te stvari u pitanju. Zato sam pokazala emociju jer sam potvrdila da nisam grešila kad sam rekla da ćemo da vidimo neke stvari - pričala je Anđela.

- Trudi se da skine krivicu sa sebe i mene da napravi krivim. Nisi ni krenula, već si se us*ala. Što bi rekla da je brbljiva, bolje da se uhvati za Sofiju - dodao je Gastoz.

- On je sinoć rekao da je očekivao da ćete da pričate i da ćeš da povučeš prvi potez. Da li je inat preči od ljubavi? - pitao je Darko Tanasijević.

- Preče je u moj slučaju, jer u njegovom nema lj od ljubavi. Ponos mi je preči jer vidim da sa druge strane nema ljubavi. Večeras nisam 100% iskrena, a u nedelju hoću. Ako se ja budem vodila svojim emocijama više nego razumemom i to vide ljudi za stolom, mogu sve da koriste protiv nas. Moram da biram reči i da se vodim razumom. Ovo je bio klip za TikTok, a sad ću da kažem iskreno. Ja to kažem u besu i ne mislim da nema emocije. Situacije u kojima nije bio muškarac, on je možda juče pogrešno shvatio... Nisam ga uporedila ni sa kim, možda je tako zvučalo, samo sam želela da kažem kad ne ostaneš u nekoj vezi i koji god da je izbor u tom smislu sam mislila da sam se još jedom razočarala. Sa njim sam ušla u vezu jer sam se trudila, imali smo toliko testova. Nemaš garanciju, ali očekivala sam više od njega i veze. Muvanje koje je trajalo, muškarac koji se trudio, kako da ne očekujem? Bilo je sve manje i zato sam se razočarala. Nikad ne mogu da ga uporedim, sad iskreno kažem šta sam mislila. Kakvog sam ga ja upoznala sam očekivala mnogo više, jer ono što je on radio za mene i kako se predstavio, kako je bio posvećen i lojalan prirodno je da očekuješ više. Ja sam se u to zaljubila, a vremenom sam stvari koje su bile najbitnije bile manje na izražaju. Što se tiče muškosti nije mi bitno sa kim se raspravljam ne želim da se neke stvari ne demantuju. Nisam mogla da verujem da žena nešto tri puta govori, bilo mi je katastrofa. On meni ne treba za raspravu ni sa muškarcima, znam ja vrlo dobro i jezičara sam. Za neke laži očekujem da demantuje, ali opet on nema taj poriv. Sećam se pre 15 dana kad je bilo što ja ne demantujem Bebicu, koji je izneo mišljenje, a nije slagao. Žena je sinoć slagala za našu vezu - govorila je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić