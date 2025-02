NE KRIJE KOLIKO JE RAZOČARANA: Anđela i dalje tvrdi da je Gastoz kriv za raskid, ubeđena da gleda Sofiju sve vreme (VIDEO)

Au!

Tokom razgovara novinara Darka Tanasijevića sa Anđelom Đuričić, Darko je rekao šta je problem sa njim i Gastozom;:

- I ti i on očekujete neke stvari ali ne izgovarate ih, vama je potreban medijator - rekao je Darko.

- Ja nisam došla da se zaljubim, došla sam sama za sebe. On da nije bio uporan, mi ne bismo bili zajedno, a ako je njemu stalo do nečega, on bi se borio. Ne kažem da ja ne treba da se menjam, ali da bih se promenila, on mora da da nešto za uzvrat, a on meni daje za uzvrat je to što jede sa ženom koja me ogovara ili ne ogovara, govori da je veza sa mnom zatvorska kazna. On stalo stavlja za prednost da sve bude šou, da sve bude zanimljivo,. a sve je bitnije da od razgovora sa mnom, njemu su svi bitniji od mene, a ja u njemu tražim sve dobro, ali nema to. ON govori da ne veruje u moju hladnokrvnost, a on treba od mene da damu, da mu izmami osmeh. Ja očekujem da on to pokuša. - rekla je Anđela pa je otkrila da li nju Gastoz doživljava:

- Ne znam, sve zavisi. Nekada mi se čini da me doživljava, a nekad da me ne doživljava. U raspravama za stolom me doživljava, ovako me ne doživljava.

Anđela je nakon toga otkrila kako gleda na Gastozovo zameranje na njeno ponašanje zbog poklona koji je dobila:

- Nema on pravo, on je mene šutnuo - rekla je Anšela.

- Pa da li je on tebe zapravo šutnuo - upitao je Dakro.

- Taj raskid nije bio takav, a ja imam pravo na svoj zaključak jer je on rekao da bi mene šutnuo - rekla,je Anđela.

- Sofiju ne ubacuj u priču, a raskid je zbog tebe, tačnije zbog tvoje naravi. Devojko ti si super sama - govori je Gastoz.

- Ja sam kriva ovde što je on priznao da je drugarica zaljubljena u njega. - rekla je Anđela.

- TI si sva čedna i jadna, ti si ili glupa ili luda - dodao je Gastoz.

- Ja sam se previše razočarala.

Autor: N.B.