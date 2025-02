Svi rade pritiv nje i Peje: Ena pokušala da opere svoje ponašanje, otkrila da ne može bez Jovana, a evo šta joj smeta (VIDEO)

Šok!

Novina Darko Tanasijević je podigao Enu Čolić koja je otkrila šta se dešava između nje i Peje:

- Meni više ništa nije interesantno, ne dopada mi se mnogo toga. Ja sam njemu rekla da je on upoznao moje dete, a onda je rekao da ga ga moje dete ne zanima - rekla je Ena pa je dodala:

- Naša veza je bila takva, ono što meni smeta je to što on njije stao uz mene nikada. Za Anu Spasojević sam rekla da je najgora ku*vetina, ona je jedva dočekala d auzmem da me blati, luš čovek je, e sada Peja uošte nije muškarac - rekla je Ena.

- Ja mogu da rešim bez ijedne uvrede na njen račun, ja sam jasno pokazala da nisam ku*vetina, ja nikada nisam išla od jednog do drugog kao ona što radi. Ona za mene može da govori, a za nju smo videli. Ja sam svoj raskid otpatila sama, nikada nisam pokušala sa drugim muškarcem, a ne kao ono šta je ona radila. - rekla je Ana.

- Nju niko neće, a što se tiče ovoga što je rekla, nije istina. Ona kuka kako joj se ide kući, a svi znamo šta bi ona - govorila je Ena.

