JAKO MI NEDOSTAJEŠ: Helga je sada prošlost, Anđela skinula OKLOP i priznala Gastozu koliko pati bez njega! (VIDEO)

Da li je pomirenje na pomolu?!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, po prvi put su nakon raskida razgovarali o svom odnosu, te mu je ona priznala, koliko je propatila tokom ovih dana.

Što se smeješ? - upitao je Gastoz.

Ne znam, zašto me tako gledaš? Dekoncetrišeš me. Kad ćeš da priznaš da me voliš i da ti nedostajem? Želim da čujem - kazala je Anđela.

- Ti treba da dobiješ, hormoni ti malo divljaju, pa si takva. Slušaj, mnogo sam ti dopustio, a to ne liči na mene. Problem je jer me ne poznaješ, ne znaš kakav sam inače. Mnoge stvari sam ti dopustio - istakao je Gastoz.

- Slušaj, bio si bezobrazan prema meni. Međutim, nedostaješ mi jako. Promatrala sam te nekoliko dana i došla do zaključka da mi veoma nedostaješ. Da, priznajem, umela sam da te iznerviram, namerno nešto da dodam tokom rasprave, ali mi je nakon toga bilo krivo. Razočarao si me i povoredio, zbog toga sam rekovala u nekoliko navrata ishitreno - kazala je Anđela.

Autor: S.Z.