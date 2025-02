Ima za njih samo reči hvale: Luka progovori o Gastozu i Anđeli, pa im jednim gestom dao vetaru u leđa za pomirenje (VIDEO)

Imao šta da kaže!

Luka Vujović je naredni ustao da nominuje:

- Ja on Gastozu znam sve najbolje, dečko koji sve radi za drugove. Jesi šoumen koji je zanimljiv, koji je vredan, podržavaš svačiji humor. Ja podržavam tvoje ponašanje i to što nisi dozvoljavao da te neko kanali, i to kako si štitio Anđelu. Imam najlepše mišljenje o tebi iako ne provodimo zajedno vreme. - rekao je Luka pa se osvrnuo na Gastozovu i Anđelinu vezu:

- Ti Gastoze želiš da vodiš glavnu reč, a ona to na neki način ne da. Vas dvoje treba da cenite to što radite, vaš temelj je jak, tako da kuću možete da sagradite. - rekao je Luka.

- Anđela, dok si u vezi ne daješ pažnju nikome, ali sada si top, duhovita ne daj na sebe i eto. Sjajna si devojka, nominujem Gastoza jer si ti meni posle Sandre najzgodinia devojka - rekao je Luka.

- Ko vas smatra za ozbiljne, niko ne zna ko ste ovde, teletabisi - vikao je Gastou.

- Ti nekom nešto kažeš, folirantu - vikao je Terza.

- Meni imbecil, sramoto, jedva čekam da vidim šta će biti kada izađeš - govorio je Gastoz.

- Sedi delo pečurko, liži se, pipni Sofiju - rekao je Terza.

Sukob Terze i Gastoza se nastavio te su pljuštale izjave.-

Autor: N.B.