Naredna je reč da nominuje dobila Milica Dugalić.

- Ova dva mlada bića su oni koje ja simpatišem. O Anđeli sam promenila mišljenje kada sam pratila kako koristi vreme koje provodi vreme i organizuje sve, kako je duhovna i ostalo. Ono što ja mogu da ti zamerim Gastoze, nekada tvoj humor nije realan i ponekad glumataš. Anđela je potpuno racionalna, a ti si neko ko živi od danas do sutra, jer si navikao da imaš mnogo, potrošiš i sutra nemaš ništa, a znaš da si talentovan. Šaljem Gastoza, ostavljam Anđelu - rekla je Milica Dugalić.

- Ja bih se složio sa Milicom Dugalić, sem ono što je rekla žena sa estrade...Šaljem Gastoza, ostavljam Anđelu - rekao je Lule.

- Ostavljam ovu lepoticu, a šaljem ovog foliranta - rekla je Kristina.

- Gastoze, ti si se noćas pretvorio u neko pače, nadam se da neće Anđela zbog tebe plače. Mislim da si ko struja lud, pozajmi Čma*inkoviću svoj ud. Došao si ovde da bi kupio stanče, a na leto raste kvadratče. Da si sujetan, to sigurno nisi, ko ti kaže, na ki*ti da ti visi. Toliko do mene Galence, ti Uki pazi na du*ence. Šaljem Anđelu, ostavljam Gastoza - rekla je Džordi.

- Krenuću od lepše polovine, o Anđeli sve lepo i najlepše, imamo odličan i vrhunski odnos. Prema meni je vrhunska. Vidim da dolaziš iz dobre porodice, ne zanimaju me tvoji lični sukobi sa ostalim ljudima, gledam samo moj i tvoj odnos, cenim te, poštujem te, to što ti prebacuju za šesticu, neka samo oni gledaju sebe, one su još gore! Svako ima svoje breme i svoj krst, niko ti nema pravo suditi, jer šta su oni?! I oni su obični smrtnici i grešnici. Gastoze, sad smo u dobrim odnosima, kada sam saznao da ću biti ovde sa tobom u šouu, bio sam srećan. Znao sam da ćeš biti deo "Elite", bio sam srećan jer te smatram pravim šoumenom, drago mi je da smo deo ovoga, ne zanimaju me tvoji lični sukobi, bitno mi je kakvi smo sada, bilo je prošlo je. Šaljem Gastoza, ostavljam Anđelu - rekao je Boža.

- Slušam ljude koji ke*aju, pokušavaju da upropaste jedini pravi i iskreni odnos ovde. Gastoz se ponaša ovako samo da bi on otišao u izolaciju, a da bi ona ostala. Žao mi je što sam ustala da branim Keti, ja sam neko ko je Keti dizao iz mrtvih, farbala je i šišala, pričala mi je da plače za detetom i da ako ostane ovde, neće moći da reši neki problem. Ako su vam ovakve ljubavi i prijateljstva napolju, ne znam šta da kažem. Anđela, imam najlepše da kažem, divna si osoba, nisi sebična, jedina si mi mnoge stvari dala i poklonila. Ja sam ispoštovala dres koud, Anđelu čuvam, Gastoza šaljem - rekla je Matea.

Autor: Nikola Žugić