Emocije su učinile svoje!

Zlata Petrović je tokom razgovora da Jovanom Ilićem u ''Rijaliti rešetanju'' koje se emituje u sklopu emisije ''Premijera vikend sprecijal'', otkrila kako gleda na odnos Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, prilikom čega su je savladale emocije.

Zlata se rasplakala tokom prisećanja na svoje teško detinjstvo, jer je, kako je i sama rekla, njen sin Peja video da se o roditeljima brine bez obrzira na sve i u prkos svemu.

- Ja sam Peju vaspitala u svojoj kući. Gledao je kako sam ja poštovala svoju majku, koja nije bila poznata žena, već veoma siromašna. Moj brat je voleo da pije. Bila sam veoma srećna jer sam imala njih, bila sam ponosna i na to što sam romkinja. Majka je imala rak pluća, svaki dan sam joj slala ručak u bolnicu. Očuh je bio duševni bolesnik, nije mogao da prebrodi sve što ga je snašlo. Oboje sam obilazila i pazila na njih, pazila sam i na brata moj pokojnog. Moje dete poštuje svoje roditelje, jer sam ja svoje poštovala. Nikada se nisam stidela porekla i mojih najmilijih. Nema tih para koje to mogu da kupe. Ne voli on nas jer smo mi poznati, već jer smo mu mi najbliži.

Autor: S.Z.