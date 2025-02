BUKTI RAT: Bebici prekipelo jer Teodora ne želi pomirenje, pa joj poručio da će je iseliti iz kreveta! (VIDEO)

Šok!

Nenad Macanović Bebica nastavio je da ronis suze jer mu je Teodora Delić rekla da ne želi pomirenje.

- Što si me lagala? Lagala si me sve. Dopisivala si se napolju sa drugim muškarcima?! pravila si me budalom. Taj je počelo moje nepoverenje - rekao je Bebica.

- To smo već raspravili. Nemoj da lupetaš. Ti se ponašaš veoma loše prema meni - kazala je Teodora.

- Sad ću da te iselim iz kreveta. Idem da te izbacim iz kreveta - kazao je Bebica.

- Ostavi me na miru. Treba da se pomirim sa tobom da me ne bi izbacio iz kreveta - kazala je Teodora.

Autor: S.Z.