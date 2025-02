Očitao joj lekciju: Đedović udelio Anđeli zlate savete i ukazao joj na greške koje prave Gastoz i ona! (VIDEO)

Da li će promena popraviti njen odnos sa Gastozom?

Anđela Đuričić razgovarala je sa Markom Đedovićem o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. On je pokušavao da je urazumi i ukaže na greške koji oboje prave.

- Živog me zanima šta će sutra da kaže, a ona (Keti) je danas malo živnula. Rekao je da mu je teško i da vidi da ti to smeta. On ima tu neku manipulaciju partnerom, da samo ti to vidiš. On kao neko ko tebe voli ne može da radi stvari koje te nerviraju, okej ne preterivanje i dresiranje. S druge strane ne možeš ni ti onako da reaguješ na sve, vikao sam ti sinoć da ćutiš jer posle kažu "Ko bi to trpeo?" - govorio je Đedović.

- Izbesnela sam, ali neću više... Sad vidim da sam džabe. Šta sad? Ja kad ne budem besnila baš me zanima šta će da bude novi izgovor - rekla je Anđela.

- Pod kameramo smo šta god da on uradi ti ćeš to da vidiš. Samo to izbaci i polako gledaj, pusti ga - dodao je Marko.

- Pa nema mi druge - rekla je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić