Skinula rukavice: Dragana priznala šta oseća prema Terzi, pa progovorila o provokacijama koje dobija od Sofije! (VIDEO)

Ne krije da joj se dopada!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Draganu Stojančević sa kojom je razgovarao o dešavanjima u Beloj kući, ali i njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Koliko Terza utiče na tvoje raspoloženje? - pitao je Darko.

- Utiče, lepo je kad izdvojiš vreme za jednu osobu i posvetiš se, ali kao druga. Ovo ovde je čisto drugarski, upoznajemo se i prija mi njegovo društvo i pažnja. Normalno je da svakoj devojci prija pažnja i do kraja će ostati tako. Ne smatram da treba da uđem u odnos, ni on. Mislim da on nema prostora za više grešaka. Ne bih volela da uđem ovde u vezu - govorila je Dragana.

- Ti sve govoriš šta ne bi dok si ovde, a svašta bi volela kad izađeš - dodao je voditelj.

- Upoznaješ osobu, pa možda shvatiš da neko nije za tebe. Možda bude nešto više, možda ne bude. Ne mislim da me gleda samo kao drugaricu, ima prostora da se upoznamo i da bude nešto više. Napravila sam mnogo grešaka zbog kojih sam ispaštala, osoba treba da se upozna. Mislim da ima prostora sa njegove strane za nešto više i bar ja tako osećam. Mislim da mu prijam kao devojka, a da nije tako ne bi se družio sa mnom i provodio vreme - pričala je ona.

- Kako se druge devojke nose s tim što je tebi posvetio pažnju? - upitao je Darko.

- Mislim da sam svakoj devojci smetala na neki način, ali ništa nisam radila namerno. Ja nisam asocijalna, ali ne volim da provodim vreme sa svakim. Luka je našao svoju devojku i mislim da nisam bila pretnja. Slobodna sam, lepa sam i zgodna, pa mislim da sam predstavljala problem. Ja da sam bila Sofija i da sam bila u vezi, bilo bi mi krivo i ne bih mogla da budem u prostoru sa bivšim dečkom koji je našao devojku sa kojom provodi vreme. Bile su provokacije sa njene strane, da sam se sela i da smo se našli. Ako misli da smo se našli hvala joj na tome. Ja se ne stidim odakle sam, ja sam istakla da sam sa sela. Odrasla sam u porodici punoj ljubavi i to me ne vređa - govorila je Dragana.

- Zbog čega je na taj način htela da vas ponizi? - pitao je voditelj.

- Možda neka sujeta i krivo joj je, možda ima neke emocije. Ja se ne branim često... Protiv nje nemam ništa, lepa je devojka i zgodna - rekla je Stojančevićeva.

- Kako se osećaš kad se oni peckaju za stolom? Da li ima emocije? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ne mislim da ima. Neće on da ostane dužan, zašto da ne odgovori ako provocira? Meni to ne smeta. Za mene je ćutanje zlato i bolje mi je nego da ulazim u sukobe - govorila je Dragana, pa otkrila kako komentariše Sofijin dekolte na "Nominacijama" kako bi ispoštovala Gastoza:

- To je bila provokacija i mislim da se Sofiji dopada Gastoz. Meni Anđela i Gastoz ne idu jedno uz drugo. Previše su različiti, meni se sviđa što se on sprda i on ne može da se menja. Ja svog dečka ne bih menjala, trudila bih se da sam popravi nešto. Ona mi je mnogo hladna i kruta, nisu mi par. Anđela mi je više kriva, ona zamera čokoladu, Keti... Mislim da između Gastoza i Keti nema ništa. Ona da je promenila sebe uspeli bi, ali sa ovim stavom ne. On nju jeste ponizio i mislim da su bolji kad su odvojeni - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić