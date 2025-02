Nemam moć: Gastoz priznao koliko ga pogađa što na Anđelu nema uticaj, spomenuo i Karića! (VIDEO)

Priznao da je samo ona razlog njegovog besnog ponašanja na "Nominacijama"

Nenad Marinković Gastoz pričao je sa Jovanom Pejićem Pejom i priznao mu da je razlog njegovog nervnog sloma na "Nominacijama" bila isključivo Anđela Đuričić, a ne mišljenje drugih ljudi.

- Ovo što si juče video nisam se iznervirao zbog ljudi, nego jer je palo u vodu sve što sam joj pričao. Stefan je dao signalizaciju, ona to ubacila u glavi i to je to. Ja nemam moć - govorio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić