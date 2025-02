On je umno poremećena osoba: Slavica Delić uznemirena zbog Bebicinog ponašanja prema Teodori! O druženju njene ćerke i Munjeza imala da kaže samo OVO!

Bez dlake na jeziku!

Tokom dana za nama došlo je do žestoke verbalne rasprave između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Njemu je po svemu sudeći prekipelo zbog njenog druženja sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, a moglo se primetiti da su mu se emocije smenjivale, te je čaj u nekoliko navrata i zaplakao.

Njena majka, Slavica Delić je za portal Pink.rs otkrila kako gleda na trenutnu situaciju.

Slavica nije krila šokiranos, priznala je da je slavila njihov raskid, ali da je veoma tangira to što nisu mirnim putem završili svoj odnos.

- On je umno poremećena osoba. Uhodi je priča joj najgroznije stvari. Ne znam da li je to patološki, ili je sujetan jer je otišla od njega. Videli smo kakakva je bila pored njega, tužna i usamljena. Ni sa kim nije smela da se druži. On se sad ponaša kao Miljana. Ispravna je prema njemu. Nikada nije uradila ništa loše, verna mu je od samog starta. Što se tiče Teodorinog druženja sa Munjezom, ona nije jedina koja sedi s njim, već je tu par učesnika. Oni se zajedno druže. Bebica ne može bez Teodore, ali ne zna ni sa njim. Čuvala mu je decu, bila dobra prema njemu, a on joj ovako vraća?! Mi smo joj poslali minimum dve hiljade evra dok je bila napolju, jer joj on ništa nije davao. Veoma mi je teško jer moja ćerka ispašta. Vidim da ne želi više da bude pored njega, a on to ne može da podnese. Teodroa je letos izašla u provod sa Munjezom, a on je napravio problem zbog toga. Nije ona bila jedina u tom društvu, nisu sami izašli. Teodora je svašta pretrpela zbog ljubavi prema Nenadu - rekla je Teodorina majka.

Autor: S.Z.