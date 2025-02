Njen sud se čekao: Munjezova majka se hitno oglasila za Pink.rs nakon njegove žučne rasprave sa Bebicom! Iskreno progovorila o svemu

Bez dlake na jeziku!

Tokom noći za nama je došlo do žestoke rasprave između Nenada Macanovića Bebice i Danijela Dujkovića Munjeza zbog Teodore Delić, prilikom čega su učesnici hitno reagovali, kako svađa ne bi u potpunosti eskalirala.

Za portal Pink.rs se oglasila Munjezova majka, Goca, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Munjezova majka je istakla da ne vidi nikavu privrženost njenog sina ka Teodori, kao i da je Bebica isključio zbog ljubomore kivan na njega.

- Mislim da je Teodora shvatila da je Bebica ljubomoran i da je zbog toga uradila sve to. Ne vidim da se njoj dopada on, ni da se njemu dopada ona, iskreno. Smatram da Munjez nikad ništa nije imao sa Teodorom, on se igra. Bebica je ljubomoran i kad neko stane pored nje. Bebica i Teodora će se pomiriti, kao i obično, to je takav odnos.

Autor: S.Z.