Ostaću istrajan: Terza zahvalan svojim prijateljima, jer ga podsećaju na sva nedela koja je učinio Milici, koja je tada bila u drugom stanju! (VIDEO)

Kaje se!

U toku je "Anketa", a sledeća osoba koja je dobila reč bila je Sofija Janićijević.

Terza i ja smo na prvom mestu zbg svega sto smo uradili Milici, drugo mesto Milovan, jer je birao ljubavnicu pre nego svoju ženu, a trece Aleksandra, jer je bila neobazriva prema svom životu - rekla je Sofija.

- Broj jedan su mi svi ljudi koji spomnju tuđu decu, drugo mesto Terza, a treće Sofija - rekao je Karić.

- Prva bezobzirna osoba mi je Terza, a drugo mesto Ivan Marinković, polako sustižeš Terzu. Toliko degradira Aleksandru, bitna mu je samo rijaliti tema. Jeleni nikad nije radio takve stvari, a četiri godine su proveli zajedno u rijalitiju. Aleksandra , toliko si bezobzirna prema sebi i prema toj devojčici - rekla je Anđela.

- Nikada ništa ružno za njeno dete nisam rekao, to što ona ne vodi brigu, nemam ništa sa tim - rekao je Milovan.

- Prestani da spominješ decu. Ne diram vam decu, on je ušao ovde odmah i krenuo da govori "njeno dete" - rekla je Aleksandra.

- Nikada nisam u negativnom kontekstu spomenuo tvoje dete, a tebe ću da spominjem - rekao je Milovan.

- Prvo da se zahvalim svojim drugarima, što me navode na anketi. Što se mene tiče, treba da budem na prva tri mesta. Milovan je odmah iza mene, jer je isto uradio svojoj porodici. Hvala opet mojim prijateljima, i treba da me navode. Tako ću ostati istrajan. Prva osoba je Teodora, druga osoba je Ana Spasojević, smara me sa nekim stvarima, na trećim mestima nek bude Munja, rekao mi je da sam "NN", a posle tri dana je on postao "NN".

Autor: K.K.