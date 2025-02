Slomila se na komade: Anđela priznala Gastozu da li sumnja u njegove emocije, on doneo odluku da zauvek odsvira kraj njihovoj ljubavi! (VIDEO)

Pred svima otkrila kako se oseća zbog njevih odnosa sa drugim ženama!

U nastavku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić, kako bi prokomentarisala nominacije i ponašanje Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja inače čekam da Karić iznese, pa da se složim jer nemam svoj stav i mišljenje. Morala sam da reagujem u tom trenutku jer da nema Stefana ne znam da li bih imala mišljenje oko bilo čega. Stefan je inače bio sa mnom i sa Nenadom u izolaciji i zna šta sam rekla o Sofiji. Mi smo pričali tri sata o svim ljudima, žao mi je što je Stefan bio tu i čuo je. Sofija i da nije htela da provocira u tom momentu je bila provokacija. Ja nisam to htela da komentarišem zbog Gastoza, kad me je Ivana direktno pitala ja sam rekla. Ja bih na kraju to svakako rekla u "Šiša baru" kod Darka. Volela bih da me Gastoz sasluša i da mi se ne ubacuje, rekao je rečenicu koju nisam skapirala. Rekao je da je svakome odgovarao jer je imao sličnu situaciju sa bivšom devojkom - govorila je Anđela.

- Ne, nije se odnosilo na moju situaciju, nego na stres koji sam proživljavao dok nije bila tu. Kanalisao sam komentare, tresao nogu, prošle je pet godina i ja i dalje tresem nogu - rekao je Gastoz.

- Hvala, sad si objasnio kako sam se osećala ako tebi nije dobro nakon pet godina. Ja sam rekla njemu da ne mislim da ima emociju prema bilo kojoj ženi, samo mi je stres pominjanje žena. Zamisli kako je meni nakon dve. Ja znam da imaš emocije prema meni, ali u meni tinja sve najgore kad se pomene ženska osoba. Meni ni sad nije dobro. Ja se sad trudim da se kontolišem. Trudiš se da me ne razumeš i namećeš mi da nisam normalna. Ja kad pričam o toj temi meni nije dobro - dodala je Anđela.

- Ti ovde nemaš razlog da sama sebi ubacuješ neke stvari u glavu, jer si sama sebi ovde najveći neprijatelj. Ja tebe četiri meseca ubeđujem. Rekao sam ti mnogo toga i ti to ne želiš da prihvatiš. Nemoj da me teraš da se derem na tebe, ovo što si rekao nema smisla. Pošto me sad kuliraš neću nikad da ti se obratim. Ja predlažem da zarad njenog dobrog i mog nemamo kontakt pod ovim zidovima jer ako ona mene nema za dečka ne može da mi nabacuje druge devojke. Njoj ne vredi dokazivati. Ona ovde ne radi ništa namerno i njoj to ne može da se izbaci iz glave koliko god da sam se trudio. Ja verujem da je ovde to nemoguće. Ja sad odustajem ne jer nemam emocije prema ovoj devojci nego svaka moja želja da joj dokažem stvari neće uspeti i samo ću da pravim gore. Njen jedini neprijatelj je njen razum. Ja sam bio sebičan kad je rekla da nije za vezu, a sad neću da budem sebičan i da teram da mi bude lepe i da se grlim sa devojkom do koje mi je stalo i tad mi ništa neće zameriti. Ja ne želim da se odvojim, ali moram. Milane, priznala mi je da mi je neke stvari radila namerno da me provocira onog besnog Gastoza nećete videti jer ne želim da joj pakostim. Ja vidim da mora sama sa sobom da završi neke stvari - rekao je Gastoz.

- Ako tebi tvoja devojka kaže da joj smeta tvoj odnos sa Keti i Sofijom, šta je problem? - pitao je Milan Milošević.

- Ja sa njima nemam neki odnos da se vaćarim, da se ljubim, da žele da mi sednu na k*rac i da žele da ih nabijem na k*rac. Samo da razgraničemo da ja kao muškarac mogu da se osetim ugroženo distancirao bih se u p*ku materinu, meni ne dozvoljava razum da bežim ako me neko ne juri - rekao je Gastoz.

- Zašto je Keti rekla da neće moći da podnese da se pomirite? - pitao je Milan Milošević.

- Zbog napada koji su bili na mene. Ja sam ćutala dva meseca zbog njega. Ja sam rekla da možda ne treba da budemo bliski kao ranije. Ja sam rekla da verujem da me voli kao prijatelja, imam pravo da mislim da mi je prijatelj i da će mi biti napolju. Ona je mene prva počela da vređa. Ja sam njemu zamerala kad se svađao sa njom. Rekla sam da neću moći opet da preživim napade. Boli me d*pe da li se mire ili ne - odgovorila je Keti.

- Ja verujem u ovo što Milan priča, ali ja to ne osećam. Ne mogu da kažem da ja to osećam. Ja da tako mislim sklonio bih se i završio priču. Šta ona ne može da preživi u p*čku materinu. Ljudi u kući su rekli njoj da sam krenuo da jedem sa njima iz inata Anđeli. Da li sam ja toliko zao da teram inat devojci? - rekao je Gastoz.

