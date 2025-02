Otvorile sve karte: Ena saterala Anu u ćošak, ona je priznala da je osim Munje niko u Beloj kući ne zanima! (VIDEO)

Zakopale ratne sekire!

Ena Čolić i Ana Spasojević obavile su razgovor o Jovanu Pejiću Peji, gde je Ana priznala da je jedini muškarac koji je zanima Danijel Dujković Munjez.

- Ti si rekla da se meni sviđa Peja, to nema veze sa mozgom - rekla je Ana.

- Ja sam ljubomorna na sve - dodala je Ena.

- Ti si se meni prva umešala u vezu, bile smo dobre - nastavila je Ana.

- On je meni rekao da ga ti ne zanimaš u tom smislu. Ja sam rekla da si zaljubljena u njega, a on je rekao da ga baš briga jer on nije - pričala je Ena Čolić.

- Mi u šiframa pričamo, niko me ne zanima osim Munje. Ja to samo trenutno neću da priznam, ali ni ne moram. Osim njega me niko nije zanimao, sestre mi moje jedine - govorila je Ana Spasojević.

Autor: A. Nikolić