Moram biti prioritet: Anđela jasno postavila Gastozu pravila, on priznao da li će ponovo staviti Keti ispred nje! (VIDEO)

Ne ponavlja istu grešku dva puta!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Rekao si na Debati: ''Anđela mi je na prvom mestu, ispred Keti''. Da li tako misliš i dalje? - glasilo je pitanje.

- Naravno da jeste. To je od starta bilo tako - rekao je Đedović.

- Keti ti nije vadila celu noć iz usta - rekao je Milan.

- Molim? Šta je sad pričala? Mi sad ne pričamo i iskreno moram da ti kažem da je ovo dobar potez, ja nju ne mogu više da perem - upitao je Gastoz.

- Bila sam na drugom mestu jedno vreme. On zna koliko mi je smetalo, ali moje mišljenje je da se on nije sklonio od Keti zbog mene nego mislim da se sklonio kada je shvatio da ga koristi. Ona sve laže, naravno da sad ima dodatno smisla što je ona bila sa Dačom sinoć - rekla je Anđela.

- Ako sam glup, glup sam. Ja se tako ne osećam - rekao je Gastoz.

- Ja sam rekla da ja njemu moram da budem na prvom mestu - rekla je Anđela.

- Sanja da li misliš da je Anđela njemu sada na prvom mestu? - upitao je Milan.

- Ja ne znam šta Gastoz izgovara i misli. Meni se neke reči i neka dela ne poklapaju. Meni tokom sinoćnje žurke neke stvari nisu bili normalni. Ja bih pustila vreme da u njihovom odnosu pokaže neka stvar - rekla je Sanja.

- Meni je od jučerašnje Debate laknulo, popričala sam sinoć sa Dačom. Ja njega ne mrzim, on nije ništa kriv. Ja nikada nisam bila materijalista i to me dosta u životu koštalo. Ja ili te zgotivim na keca ili ne - rekla je Keti.

- Keti je l' znaš da ti sin živi sa devojkom? - upitao je Milan.

- Ne? To je neka novost. Ako je tako to mene remeti sada - rekla je Keti.

- Kad je Gastoz prešao kod Kačavende u krevet, ona je meni rekla: ''Još mi samo fali da bude pored mene da me opet povezuju'' - rekao je Marko.

- Sa Keti onaj dan kada smo pričale, jeste ona malo pričala konfuzno. Mislim da je ona vrlo zanimljiva i ja sam joj rekla: ''Tebi nije trebala priča s nekim'', a ona je rekla: ''Slažem se, dokazaću to u budućnosti''. Mislim da Gastoz ne donosi nikakvu korist - rekla je Sanja.

- Meni je sada žao što nisam ja ranije presekla, nisam htela da se povučem jer znam da nisam ni za šta kriva. Nisam imala lošu nameru ni prema njemu ni prema Anđeli - rekla je Keti.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.