ORI SE BELA KUĆA! Mića zaratio sa Kačavendom zbog Rajačića, Milena MATIRALA: Ivan je i mene prošle godine... (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići, kako bi prokomentarisao Uroša Rajačića i uticaj Ivana Marinkovića na njegovu diskvalifikaciju.

- Ovde su aršini podeljeni strašno. Đole je uradio stvar za svaku osudu, a niko nije spomenuo da je bio isprovociran. Osuđujem provokaciju i nasilje, ko mu je*e mater...Skoče na mene i kao da ja podržavam nasilje, se*em vam se u usta žvalava. Partneri, u divnim i bajnim vezama, vređaju majke, a nagovaraju svoje muškarce da pokažu mu*a. Sinoć je bila svađa Jelene i Uroša, to niko ne spominje - rekao je Mića.

- Jedini čovek koji me je direktno provocirao na fizički kontakt je ovo go*no (Ivan) - rekla je Kačavenda.

- Urošu se sve skupilo i odreagovao je na čoveka - rekao je Terza.

- Ovo Mićino urlanje me ne zabavlja, boli me ku*ac za ono što on misli - rekla je Milena.

- Kad god sam bio tu kada te je vređao, svaki put sam bio tu da te branim, to ti zaboraviš - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić