SEVAJU VARNICE! Terza otkrio da je prišao Sofiji kao čovek, jer je čuo da PLAČE zbog njega (VIDEO)

Provalili su ih!

Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Borislavu Terziću Terzi.

- Zašto su te pogodile Sofijine suze ako je više ne voliš?! Znaš i sam da to nije istina, poštovala te je i nije pogledala drugog i da ste se razdvojili zbog situacije sa Milicom - glasilo je pitanje.

- Dok smo bili zajedno, nije mi ništa loše uradila, nije gledala nikog drugog. Da, pogodilo me je, ipak smo zajedno uradili jako lošu stvar ovde. I dok je Milica bila tu, ja sam tvrdio neke stvari, nisam hteo da je kanalim ovde. Kada čujem da neko plače, krivo mi je i žao mi je da neko plače zbog mene - rekao je Terza.

- Da, bila je ljubomorna. Jutros je rekla, kada je Terza rekao da su pričali, rekla je: "Sada vam je dobra, a?" - rekao je Dača za Teodoru Delić.

- Rekao sam da sam prišao kao čovek, žao mi je da plače, trebao sam ranije da mislim o tome i da joj priđem, jednostavno je situacija takva zbog deteta, trebala je Milica da se porodi. Možda jeste loše što je tako ispalo, ali mi je dete preče - rekao je Terza.

- Mislim da me gleda kao partnerku, kao dao je reč, pa dao je reč da neće - krenula je Sofija, ali je Terza prekinuo:

- A ne pričaš o tome da li ti imaš emocije - skočio je Terza.

- Kada sam ja pustila rovca da se njoj sviđa neko treći, on je počeo da skače, da ulazi sa mnom u sukobe. Ne bi ni razgovarao sa Sofijom, ali zbog Đedovićevih suza u očima, on je pristao. Ja sam bila za sve u pravu, a da se drži stava, on ne bi potencirao na priči labuda - rekla je Kačavenda.

- Mislim da ima i dalje emocije, hoće da ispoštuje svoju reč, a do sada je dao različite izjave. Uz pomoć svojih prijatelja će uspeti da ispoštuje tu svoju reč i da ne bude sa nekom devojkom ovde. Ja sam rekla Mileni da ne bi i dalje pričao da mi se dopada Gastoz, počela sam da ga gledam i njemu sam promenila mišljenje - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić