HIT: Munjez se ponosi vrelom akcijom sa Anom Spasojević, pa priznao da mu je drago jer se videlo da je dobar u krevetu! (VIDEO)

Pa ovo je hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Munjeza i Anu Spasojević.

- Da li ste sada posle onakve žestoke akcije u vezi? - glasilo je pitanje.

- Nismo, mi smo uživali. Ja sam sa tom devojkom bio u vezi, ne vidim ništa loše. Draže mi je da imam se*s tamo nego ovde da blenu svi - rekao je Munja.

- Desilo se šta se desilo. Ponela nas je strast, bila sam s njim u vezi i zaljubljena sam u njega - rekla je Ana.

- Ako je tako izgledalo još bolje, znači da sam dobar u se*su - rekao je Munja.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Anđela da li je konačno došlo vreme da se prepustiš i budeš srećna? - glasilo je pitanje.

- Nisam ja bila nesrećna, ali danas smo lepo pričali. Ja ću dati od sebe maksimum da mi prvo on objasni situaciju. Ja jutros nisam došla s namerom da se pomirim nego da ga odvedem u krevet jer je bio odvaljen kao letva. Da on nije danas taj koji je načinio prvi korak, ja to ne bih uradila - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.