Tresu se zidovi kuće, kao sinoć zatvora! Uroš Stanić žestoko udario na Anu Spasojević zbog brutalnog se*sa sa Munjom: Ti si devojka za jednu noć, BLAM ME JE TVOG BLAMA (VIDEO)

Haos!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Šta bi sa onim da Stefani više neće gledati tvoj intimni odnos sa devojkama - glasilo je pitanje.

- Ovo je moj bivši ljubavni odnos...Ne bežim ja ni od čega. Neću da dozvolim ovde da se jašem sa svima. Moj život, moja stvar - rekao je Munjez.

- Njemu je srce kao autobus, ima mesta za nas 50 i uvek sam na njegovoj strani - rekla je Poršelina.

- Takav kvaran čin su imali Stefani i Matora, opet će moći na kvarno i da traži izgovor - rekao je Luka.

- Ja se ne slažem uopšte, ne. I onda kada je rekao šta je rekao, smatram da je to ishitreno uradio, on odnos sa tom devojkom nema već dugo i smatram da on nije dužan da se povlači zbog nekoga...Istrtljao se unapred, ja ga ne osuđujem, možeš misliti, imao je se*s sa svojom bivšom partnerkom, očito su ih ponele emocije - rekla je Kačavenda.

- Ovo je blam. Ana Spasojević je ponizila samu sebe, pa je Munja dodatno ponizio. Dozvolila je da bude devojka na jednu noć, Ana Spasojević kao da vapi i juri Munju, katastrofa je da su sami sebi dozvolili ovo. Blam me je Aninog blama, sramota me je njene sramote - rekao je Stanić.

- Mene nije sramota, to nije bio se*s na jednu noć - rekla je Ana Spasojević.

- Meni ovo pokazuje da ne vrednuje sebe i da je samo devojka za jednu noć - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić