Opa!

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Da li misliš da ćeš uspeti da do kraja dresiraš Aleks pošto te ništa ne sluša - glasilo je pitanje.

- Neću da je dresiram, ali ću se truditi da je posavetujem za što bolji opstanak, jer mislim da sam mnogo iskusniji u ovom prostoru. Svašta sam rekao sinoć, retko kada priznajem grešku, ali svašta sam rekao - rekao je Ivan.

- Nekad se osećam kao na dresuri. Možda ja grešim dušu, možda nisam u pravu, ali da li su to moje traume iz prošlosti, nezdravih i patoloških veza, možda grešim, ne znam - rekla je Aleks.

- Kako je krenuo, naravno da će uspeti. Ona radi sve što on priča, sve ga sluša ili je ona jednostavno takva. Ona sebi ne sme ovde da dopusti neke stvari. Manipuliše sa njom, kada izlaže, on se dere na nju, prevrće očima...Sve je to istina. Pere joj danas veš, haljine, majice, veš, ona to ume, pere joj i privlači je - rekla je Aneli.

- Mislim da je Aleksandra devojka koja ima nisko mišljenje o sebi, ona ustane da priča, Ivan skoči i onda ona misli: "On je pametniji od mene" i onda kreće da ga sluša. Tvrdim da je bila iskrena kada je pričala sa mnom, on dođe, pomuti joj um. Ona je rekla da voli da provodi vreme s drugima, on se izdere u radiju, ona ustane ovde i kaže da se neće družiti sa mnom - rekao je Mateja.

Autor: Nikola Žugić