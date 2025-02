Ne pronalaze zajednički jezik: Bebica i Teodora ponovo zaratili zbog Munje, ona brže-bolje uplela Aneli u sve! (VIDEO)

Ne polazi im za rukom!

Nenad Macanović Macanović i Teodora Delić nisu uspeli da pronađu zajednički jezik i reše svoj problem jer se konstantno svađaju zbog Danijela Dujkovića Munjeza i Aneli Ahmić.

- Ja moram imati komunikaciju s njim dok sam u budžetu. Nemoj da me gledaš kao danas što si - rekla je Teodora.

- Nisam majke mi - rekao je Bebica.

- Sad ja da nisam iskomunicirala da se normalno razgovara, ti bi ostao na ljutnji. To ti izazivaš - rekla je Teodora.

- To nije ego, meni je stalo do tebe. Rekao sam ti već sve to za stolom. Ti ne smeš da dozvoljavaš - rekao je Bebica.

- Šta dozvoljavam, šta?! Ja sam s njim u budžetu - rekla je Teodora.

- Okej, ali nema šta on tebi da pravi da jedeš. Ti uzmeš da napraviš sebi i to je to - rekao je Bebica.

- Je l' smo mi pričali nešto sinoć? - upitala je Teodora.

- Jesmo, ali nema potrebe da ti on pravi da jedeš jer je to provokacija - rekao je Bebica.

- Onda je Anelina provokacija što te zvala da ideš sinoć kod drveta - rekla je Teodora.

- Pa jeste - rekao je Bebica.

Autor: N.P.