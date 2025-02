OVAJ PUT NEĆE BITI NN OTAC, KAO SA STEFANI Majka Ane Spasojević nakon ćerkine zatvorske akcije sa Munjom: Tu sam da podržim svoje dete!

Žestoki intimni čin Ane Spasojević i Danijela Dujkovića Munjeza šokirao je domaću javnost, a sada se tim povodom oglasila njena majka Slađa.

Sve se dogodilo u utorak posle žurke, kada su se opustili kao nikada pre i prepustili jedno drugom, a njena majka kaže da podržava ćerku.

- Preživela sam nekako! Tu sam da podržim svoje dete u svakom slučaju. Anu mnogo volim, podržavam svaki njen odnos. Ne opravdavam, nije to trebalo da se desi, ali posle onoliko alkohola ne verujem da bi iko ostao imun, pogotovo što ona Munju voli, to se jasno vidi - rekla je Slađa za Pink.rs i dodala:

- Da se to desilo napolju, ne bi bilo tako zvučno, ne bi se toliko o tome pričalo. Tamo je zatvoren prostor, emocije su im proradile, izgubili su kontrolu... To je život, šta da vam kažem - objasnila je ona.

Pitali smo je i da li bi Munja bio priznat kao otac deteta, ukoliko bi se desilo da Ana ostane trudna, budući da ga njegova bivša devojka Stefani Grujić, koja je krila trudnoću devet meseci, nakon porođaja nije navela kao oca deteta dečaka Konstantina.

- Dete je naše, dete nikome nije krivo. Ako bi se desilo, Ana bi svakako zadržala dete. Ja sam protiv toga da se dete ne rodi ako već dođe do toga. Moja Ana ne bi Munjeza stavila da bude NN otac, kao Stefani. Ja ne razumem ženu koja može da bude sa čovekom... Mislim, ne znam šta može čovek da uradi pa da bude NN. Niko nema prava da oduzme nekome nešto ako je to njegovo, bez obzira na to kakve su okolnosti. Ako Ana zatrudni, Munja neće biti NN. To bi ona odlučila, ali ja bih joj savetovala da dete mora da ima oca, ko god da je - rekla nam je majka Ane Spasojević.

Autor: Darko Tanasijević