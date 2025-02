Šok priznanje: Ivan misli da je Aleks zaljubljena u Mateju, ona poludela i počela da pravi haos! (VIDEO)

Žestoko mu odbrusila!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Aleksandru Nikolić.

- Kad ćeš priznati sebi i Ivanu da ti se sviđa Mateja? Zašto bi žena onoliko plakala zbog Mateje samo jer je odbio da ti da pivo? - glasilo je pitanje.

- Nisam zaljbuljena, ja to ne bih mogla da sakrijem. Ja sam mu se obratila kad je Ivan vikao na mene, jer nisam mogla da verujem da je rekao da sam mu se nabacivala - rekla je Aleks.

- Ja nisam ni znao da je plakala. Bila je situacija kad joj je Ivan rekao da mora da me izvređa, on najbolje zna što je to želeo. To je bio zadatak. Ona mi je rekla: "Kad znaš da zarađuješ na meni, sad mi daj pivo". Ne mislim da je ona zaljubljena u mene. Oseća poitivinu energiju i znam da me poštuje - dodao je Mateja.

- Smatram da je Đedović bio u pravu kad je rekao da mogu dve osobe da se vole i da budeš zaljubljen - rekao je Ivan.

- Ne možeš da mi namećeš nešto što nije istina - dodala je Aleks.

- Ne guši mi prirodu - poručio je Marinković.

- Dečko je rekao da ne oseća ništa, imamo korektan odnos - poručila je Aleksandra.

- Mislim da je zaljubljena pola u mene, pola u Mateju - dodao je Ivan.

Autor: A. Nikolić