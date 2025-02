PALO PRIZNANJE! Mića nazvao Draganu KRPOM, Sofiji pala roletna, pa skočila: Naravno da sam plakala i zbog njega i on je deo svega (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Sofije Janićijević i Bore Terzića u garderoberu u Odabranima.

Po samom završetku klipa, Ivana je dala reč Lepom Mići.

- Terza nema šanse da može svoje emocije da iskontroliše, konačno je popustio, ali ima dobar alibi da je to zbog nje, ona laže da je zbog porodice, Dragana laže da je boli ku*ac, svi lažu, ovo je cirkusijada - rekao je Mića.

- Zar nije logičnije da bi gledaoci imali više poverenja u nju da mu zameri nešto, tipa da je drži za ruku, a ovamo ide kod bivše devojke - pitala je voditeljka.

- Ovde je najlakše postati prijatelji, pa je*u mame posle. Ona želi na sve moguće načine da bude u odnosu sa njim, ona je najveća krpa ovde (Dragana). Vidi se kako Terza priča sa Sofijom i ona sa njim. Ja njega kapiram. Ona želi da ga cedi sada kao pastu za zube, gleda da ispuni sve njene želje da bi imao dobar odnos sa detetom. Sofija laže i petlja na sva zvona - rekao je Mića.

- Ja nisam rekla da plačem zbog mame, nego zbog porodice i zbog svega što sam uradila ovde. I on je deo svega toga, nisam ja njega isključila. Teško mi je, jer se on povukao, ja sam ostala sama. Nisam ja plakala zbog mame, naravno da mi je on i pao na pamet - rekla je Sofija.

- Setila se psa, pa su joj krenule suze, pošto je rekla kada god ga se seti - skočio je Stanić.

- Šta si to sanjala, pa si plakala tada - pitao je Mića.

- Ja sam jedina devojka u kući koja ne vrišti i ne plače u emisiji, pa moram jednom da zaplačem, nisam od kamena - rekla je Janićijevićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić