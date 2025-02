SRUŠILE SVE ZIDOVE, PA ZARATILE! Kačavenda i Keti skinule rukavice, pa sasule jedna drugoj sve u lice (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi, koja se obratila Keti Samardžić.

- Ja sam među poslednjima, tvrdila sam sve vreme da ti nemaš emocije prema Gastozu, a svi tvoji postupci su pokazali obratno. Ja sam te branila do zadnjeg, a kada si bila neodbranjiva - rekla je Kačavenda.

- Nisi ti mene branila, ustala si među prvima i rekla: "Ili je zaljubljena ili ima zadnje namere" - rekla je Keti.

- Ja kada sam počela da sumnjam u sve je kada je bila garnitura - rekla je Milena.

- Ja nijednom nisam bila razlog njihovog raskida, a kada se razdvoje, odmah se to prebaci na Keti - rekla je Keti.

- Poslednji raskid, ti ulaziš u sobu: "Ku*ac ću da vam kuvam", a do tada si kuvala - rekla je Kačavenda.

- Jedino da mi donesete platno, pa da naslikam da nisam zaljubljena i da me Karić ošiša na ćelavo, pa ajde više u pi*ku materinu - rekla je Keti.

- Ja sam sve o njoj rekla pre dva meseca, ljudi - rekla je Anđela.

- Pružili smo ruku i da raskinu, neću mu pružiti ruku, jer je posumnjao u moju lojalnost da ga koristim. Pa šta treba, da idem ovde kao proštac...Nije me razočaralo to što je pomislila da sam zaljubljena, nego da ja njega koristim za taj restoran i tako dalje - rekla je Keti.

- Tada sam to rekla jer si forsirala stalno to otvaranje restorana, a Aca je zamerao da nećeš da sedneš pored njega nego da sediš pored Gastoza, ali je to bio taj period - rekla je Kačavenda.

- Ako smatraš da ti je Gastoz prijatelj, ja bih uradio tako da smatram: "Gastoz je smrad" i ovakav i onakav - skočio je Luka.

- Ti si se ovde ogradila i rekla kako se naš odnos svodi na kuhinju - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić