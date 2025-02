Hit!

Jovan Pejić Peja probudio se mamuran, te se nije sećao šta se desilo, a Ena Čolić mu je otkrila šta joj je Baki B3 rekao.

- Kaže meni Baki: "Slušaj me, kada imate se*s, morate malo suptilnije. Kaži mu, on je mlad, nap*ljen, pa se malo zanese", zamisli ti šta on meni kaže - smejala se Ena, a sa njom i Peja.

Autor: Nikola Žugić