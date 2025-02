Skopljeno primirje: Anđela i Sofija isterale sve na čistac, Gastoz urnebesnom imitacijom zasmejao sve osim svoje devojke! (VIDEO)

Na ivici novog sukoba!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog i takmičari su imali priliku da vide razgovor Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza iz izolacije pred pomirenje.

- Gledam da sam ja u odnosu i da moj dečko to radi ja bih rekla da mi to smeta, ako ne prestane to da radi završila bih odnos. U ovoj situaciji je tako od početka, takvo mu je ponašanje. On se meni ne nabacuje, nego su kreveti blizu i Uroš nas je sve provocirao, sve dok ovde nije provučena priča za majicu, onda je baš krenuo da rešeta. Krenule su provokacije i ja sam ćutala da Uroš ne bi krenuo na mene. Ja sam se Urošu smejala iz inata, jer mi je dušu pojeo i tri meseca me je rešetao. Uzeo ga je pod svoje i meni bude lakše. Meni nije odgovarala priča za mene i Gastoza, nego sam videla namere. Anđela je i bila tu kad Uroš kaže da gleda u mene, a dečko je okrenut ka Anđeli. Uroš je hteo da izazove, ali nije uspeo jer je terao kontru. Anđela ne treba da ispašta, žao mi je što je došlo do ove situacije. Ja sam mogla da reagujem, ali mi je odgovaralo da mi ga skloni sa grbače. Znam da između nas nema ni pogleda i da ne smatra ozbiljno. Anđela je ustala jutros i sve ovo isto rekla i drago mi je. Devojka je ustala i rekla da zna da nema ništa sa obe strane i to mi je drago. Nisam htela da isapdne da želim nešto i pravim se mutava. Uroš je jedini razlog - govorila je Sofija.

- Vređali smo se i stavili tačku, ne želim dalje da se mešam. Ja sam juče rekla Anđeli šta sam imala - rekla je Keti.

- Mi smo u krevetu stalno pričali. Briga me da krijem bilo kakve probleme. Svaki problem ako možemo da ga rešimo rešićemo ga. Mi nismo nijedan problem sakrili, želim da rešimo sve što možemo. Možda nekad nije želeo da razgovara i pridaje značaju. Danas sam se ponovo iznervirala došao je sa Urošem i raspravljaju se o Terzi i mene upliću, ne želim da budem deo toga. Što se tiče Keti, Sofije i Uroša o svemu smo razgovarali. Mislim da poštovanje prema meni treba da bude na prvom mestu, kao što je meni poštovanje prema njemu. Bez poštovanja možemo da napravimo kataklizmu. Ovo što smo pričali sigurna sam da stoji iza toga. Ovo je stvarno bio iskren razgovor sa moje i njegove strane. Za sad je sve okej, iskreno da kažem - rekla je Anđela.

- Ako ćemo stalno da pričamo šta nam smeta, evo sad sam rekao. Svidela mi se Sofijina konstatacija. Bravo Anđela što si javno rekla da ne vidiš stvari između Sofije i mene, drago mi je. Moramo samo da stavimo da nikad nisam adresirao Sofiju nego Uroša. Za sad je dobar jer me ne provocira, otvoren sam za njegove zaj*bancije, nikad neću da mu spustim gard. Ako on poštuje Anđelu mene neće da podj*bava i to je to - dodao je Gastoz.

Gastoz je počeo da imitira Uroša Stanića i time izazvao smehotres u Beloj kući, nakon čega se i ozbiljno obratio Anđeli.

- Moja devojka mora da shvati da ja nju jako poštujem i cenim jer je ona moja. Pusti me da se zaj*bavam sa debilima. Sunce, poštujem ja tebe, ništa ti ne fali. Pusti, majku mu j*bem. Ne loži se - rekao je Gastoz.

- Samo neka se oni sprdaju sa svojim životima i neka su živi i zdravi - dodao je Karić.

