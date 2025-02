Sija od zadovoljstva: Anđela otvorila dušu, pa priznala da je sa Gastozom uplovila u mirnu luku, sada je srećnija nego ikad! (VIDEO)

Uplovili u mirnu luku!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a novinar i voditelj Darko Tanasijević prvo pitanje imao je za Anđelu Đuričić. 

- Kakva je situacija sada sa tobom i Gastozom? - pitao je Darko.

- Imali smo iskren razgovor u subotu. Rešili smo probleme koje smo imali, ne bi se vraćali u ovaj odnos da nismo rešili sve. Negde smo se našli zajedno na pola puta. Sada nam je odnos okej, nadam se da će ostati tako i ići samo na bolje. Nadam se kada budemo imali probleme, iskreno pričati i rešiti - rekla je Anđela.

- Da li u tebi ima neka vrsta nemira? - pitao je Darko.

- Iskreno ne. Uvek ću imati svoje mišljenje, koje niko neće nikad moći da formira. Isto tako mislim i za njega. Imam zdrav razum, normalno je da imamo različita mišljenja. Njemu je nekad krivo samo kada imamo različito mišljenje, ali nije mi nikad ništa zabranio. Nadam se da nam ni to neće predstavljati problem - rekla je Anđela.

- Šta se danas popodne desilo, kao da se videla tenzija osetila? - pitao je Darko.

- Nema to veze sa njim, malo sam umorna. Nisam naspavana, imala sam neki loš ton - rekla je Anđela.

- Više puta si rekla da je za tebe nezamislivo da ćutiš, da ne iznosiš svoje mišljenje, da li je danas on u tome hteo da te sputa? - pitao je Darko.

- Ne, nije zaista. Ne bih ja ni mogla da ćutim - rekla je Anđela.

- Gde se povremeno gubi tvoj Nenad? - pitao je Darko.

- Nekad pređe u Gastoza, i onda pravi klipove za tik tok. Taj razgovor koji smo imali u utorak, je pravi Nenad. To je osoba koja na taj način priča sa mnom, pruža mi pažnju. Stvarno to je to što mi je trebalo, posle toga sam znala da možemo da nastavimo naš odnos. Ispunilo me je totalno - rekla je Anđela.

- Uputio ti je i neke kritike, da li je to malo kontradiktorno? - pitao je Darko.

- Uvod jeste bio takav, pričao je kritike na početku. To jeste malo kontradiktorno. Znam ja da on nema nikakvih osećanja prema drugoj nekoj ženi, ali dva meseca nije komunicirao sa Keti, i dan posle raskida, on sedi sa njom i jede - rekla je Anđela.

