Otpisala ga: Keti donela odluku, priznala da nije odustala od Gastoza kao prijatelja, ali kuvar će pisati SAMA (VIDEO)

Darko Tanasijević je pozvao i Keti Samardžić kako bi prokomentarisala Anđelu i Gastoza.

- Koliko te je Gastoz razočarao što je rekao da smatra da si ga koristila - upitao je Darko.

- Ovde bi i lud poludeo, mene zabole za to što ljudi pričaju i muka mi je od cele priče, a bitno mi je što znam čime ću da se bavim kada izađem napolje da ću da se bavim kuvarom, ja sam ovde ušla kao TV kuvarica i moja ideja je bila da to uradim nakon ovoga. Htela sam Gasotoza u toj priči zarad tog nekog prijateljstva, ali sada je situacija drugačija. - rekla je Keti pa je otkrila što se zahvalia Sanji:

- Setila sam se da je Sanja provukla Anđeli svašta ali ja sam joj se zahvalila za ono što je rekla za mene. Ja se radujem tom izlasku nenormalno, samo da bi se sve videlo - rekla je Keti.

- Da li ti je drago što se Gastoz kod Luleta raspitivao kako si - upitao je Darko.

- Nisam znala za to, ja se nisam povukla iz tog odnosa, on je to hteo. Meni je on drag, imamo istu životnu priču, a ali da ga gledam kao muškarca ne - rekla je Keti.

