Nisam ni ku*va, ni svetica: Aleksandra priznala da ju je Ivan povredio, otkrila da li će mu dati novu šansu ( VIDEO)

Au!

Joca Novinar je preuzeo kormilo od Darka Tanasijevića koji je podigao Aleksandru Nikolić koju je upitao o sukobu nje i Ivana MArinkovića tokom žurke:

- Ivan je bio malo pripit i malo grublji, ali se nakon toga izvinuo. To se nikako ne sme više dešavati. Meni nije normalno što je on to sve pričao, ja sam se osećala jako loše posle toga - reklar rekla je Aleksandra.

- Ja sam navika na loše stvari, ali mene laži bole, da je istina bilo bi mi još teže, on mene ne može da povredi jer ja to nisam. Nisam ni nr*va ni svetica - rekla je Aleksandra.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.