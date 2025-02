Pukla tikva: Sandra otkrila kako se oseća nakon raskida sa Lukom, on joj prebacio sve što mu je smetalo (VIDEO)

Nerealno!

Darko Tanasijević je podigao Sandru Obradović kako bi sa njom razgovarao o Luki Vujoviću:

- Sandra kako se osećaš nakon što te je Luka odjavio? - upitao je Darko.

- Odlično, rešila sam se toga. On govori da ćemo se videti u julu, to može sa nekim drugim, sa mnom neće, on i ja smo završili. On neka se druži sada sa kim god želi, on je rekao da neće pričati sa Aneli o našem odnosu, eto opet je pričao, sada neka priča sa njom o kome želi. - rekla je Sandra.

- Kako gledaš na to što ga Aleks upozorava da ćeš ga ti iskoristiti i da ćeš mu napraviti pakao - upitao je Darko.

- Ona je meni govorila kako on mene manipuliše - rekla je Sandra.

- Meni je jako krivo, ali ja ne znam ništa o Sandri, niti sam je upoznao dovoljno, nisam znao kako joj se zove otac ni da sam prvi čoveksa kojim se poljubila posle pet dana - rekao je Luka pa je dodao:_

- Nađite mi klip gde ona meni sprema ručak, gde ona mene prva ljubi, bolje da izađem ja iz toga, jer se mi krijemo od ljudi od početka - rekao je Luka.

Autor: N.B.