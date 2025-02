Krivo mi je da ima mišljenje kao ti: Gastoz i Karić u novom prepucavanju oko Anđele, Stefan ga osudio zbog pomirenja sa Terzom! (VIDEO)

Ne smiruju se strasti!

U toku je nova anketa u Beloj kući, a Veliki šef je takmičarima "Elite" dao zadatak da glasaju za tri najmalicioznije osobe. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Jordanki Denčić.

- Prvo mesto Ivan Marinković, drugo mesto Aleksandra i Peja je prema meni ispao maliciozan kad me je nap*šio zbog Ene. Nisi ispao drug prema meni, a ja jesam drugarica prema tebi. Nisam imala lošu nameru, ja podržavam vašu vezu - rekla je ona.

- Broj jedan je to Ena Čolić zbog svega što mi je izgovorila za Noru. Broj dva je Mateja Matijević. On gleda svoju korist i dao je prostora da se pomisli da je sa mnom imao nešto više. Broj tri naravno Uroš Stanić i rečenice koje mi svaki dan izgovara - govorila je Aneli.

- Ivan Marinković, bila sam svedok kad je punio glavu Aleksandri. Broj dva će biti Uroš Stanić i broj tri ću da stavim Aneli. Čula sam da je jutros legla u Lukin krevet i dizala noge - pričala je Sandra.

- Broj jedan ću da navedem Milovana. Broj dva Aleks i broj ti Džordi - rekao je Kadra.

- Na prvo mesto ću da stavim Gastoza zbog postupka prema Stefanu i Anđeli. On je sve to sveo na foru. On jeste fantastičan kako to radi, ali možda u dubini ne shvata da povređuje Anđelu, a posle se izvuče jer zna dobro da pliva. Prema Stefanu klip koji smo videli, videlo se da u dubini postoji nešto više od noga što želiš da kažeš - govorio je Baki.

- Bio sam besan jer sam raskinuo sa devojkom žao mi je bilo, a on je bio inicijator. On je bacio rovca, ona ga je tražila. Ja sam tako video, ne znam kako ste vi videli. On je izneo svoj stav, on svoj. Mene je to zabolelo. Stavi njega na prvo mesto, ko je kome bacio rovca? - dodao je Gastoz.

- Ti znaš koliko ja tebe poštujem, ali je to moje mišljenje. Ti si besan muškarac zbog nje, a to nije on kriv - rekao je Baki.

- Njegov rovac je ubio sve što sam ja gradio celu noć. Misliš da to nije mogao da preskoči? - pitao je Gastoz.

- Ne možeš da se vadiš na bilo koga ovde. Može Marko da priča sa njom koliko god, ne vredi jer je to u njenoj glavi. Ti si besan iz svojih razloga. Ti ne možeš da je praviš po svome dobio si šta si tražio - govorio je Baki.

- On je meni zamerio da sam bacio rovca momak koji nikad nije uvredio Anđelu i komentarisao njene greške, a nakon toga se miriš sa Terzom. Koja je to kontradiktornost. To je manipulacija sa Terzom, ali Anđela to nije shvatila. On je spustio loptu i upravlja sa Terzom da Anđela ne doživljava više ništa loše - umešao se Karić.

- Karić nema kvarnoću, a on misli da si pretnja - rekao je Baki.

- Ja sam rekao i njeno mišljenje, a ona nije htela da ulazi u sukobe jer ste se pomirili. Ja to nisam znao. Čemu potreba da je pitaš da li misli tako? - pitao je Karić.

- Jer mi je krivo da ima mišljenje kao ti. Pitam se odakle joj ta žica, a ti si ga doneo njoj - govorio je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić