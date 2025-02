Naneo si joj bol, suze i patnju: Uroš Stanić urnisao Terzu zbog prevare, ovim rečima totalno demolirao Draganu, a evo šta je poručio Milici! (VIDEO)

Oštar jezik kao sablja!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Je l' ti to tata poslao majicu NN jer te se odrekao? - upitao je Terza.

- Moj mene nije, ali ti svog deteta jesi. Ti si za mene NN lice, pročitaj još jednom - rekao je Uroš.

- Ajde kreni da čujem - rekao je Terza.

- On je za mene najodvratnija osoba ikada, to je greška prirode. Mene je sramota što dišem isti vazduh kao i ti, smeće jedno. Folirao se ovde dva meseca da ga Sofija ne zanima, ali videli smo šta si govorio Sofiji ispod pokrivača. Pokazao si da imaš emocije prema Sofiji, dok ona ide emocije samo prema novcu. Osoba koja ovde iskaljuje bes samo na slabije od sebe, ne sme jačima da se suprodstavi. Psuje mi majku i sve, pokazuje svoje odvratno ponašanje - rekao je Uroš.

- Operi majicu, smrdiš - rekao je Terza.

- Ja ću majicu da operem, ali ti svoj obraz ne možeš. Od prvog dana se držim svog stava, jako mi je žao što nisi uspeo da me pridobiješ na svoju stranu. Jako mi je degutantno i kliše kada čujem da pominje moju drugaricu. Umesto da sagne glavu i ćuti, on konstantno pominje Milicu, a na to nemaš pravo. Ti si osoba koju Milicu ne zaslužuje, naneo si joj bol. Umesto da joj trudnoća bude bezbrižna i srećna, ti si joj naneo bol, suze i patnju. Čim si mogao da imaš onakav se*s i da ne misliš na moju drugaricu, sve mi je jasno. Iz dana u dan pokazuješ svoje pravo lice, proružneo si od zlobe. Nemam šta da ti kažem sem da ti pokažem majicu. Jedno si ljudsko dno. Osobe kao što si ti viđam samo u horor filmovima, ti si hodajući duh - rekao je Uroš, pa se osvrnuo na Draganu:

- Draganino učešće se svodi na to da muva zauzete mušakrce i od njih dobije korpu. Niti si lepa niti imaš harizmu. Savetujem ti da nastaviš da smrdiš i prdiš, ali šaljem Tarzana - rekao je Uroš.

Autor: N.P.