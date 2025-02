Pukla tikva: Prijateljstvu Milene i Terze došao kraj, ona ovim potezom stavila tačku na njihov odnos! (VIDEO)

Kraj!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Milena Kačavenda i Borislav Terzić Terza nastavili su svoj razgovor nakon što je Milena obelodanila da je Terza znao da je Milica Veličković spavala sa muškarcima za pare.

- On je to znao i to se videlo po njegovoj reakciji - rekla je Milena.

- Nisam, ja da sam znao te stvari, ja nikad ne bih bio s njom napolju. Ja nisam to znao, ja sam pitao nju da li je to obzirom da su pričali ima nešto još gore - rekao je Terza.

- Da li je moguće da ti sada dozvoljavaš da se tako priča o njoJ?! Žena kući čuva tvoje dete, a ti dozvoljavaš da bilo ko priča ovako o njoj - rekla je Anđela.

- Ti nisi bitna - rekao je Terza.

- Ja ne znam da li su sve stvari istina, ali on je delovao kao da to zna. Terza i ja možemo da komuniciramo usput jer se mi nismo vređali. Mi ne možemo imati isti odnos zbog nekih stvari koje je on izneo - rekla je Milena, pa se osvrnula na Draganu:

- Dragana je prema meni primerena i odmerena. Mi smo po tvom ulasku pričale sat vremena i stavove koje si mi rekla tada se ne poklapaju sa ovim sad ponašanjem. Mislim da si prešla granice kada je Terza u pitanju, čujemo da si u studiju govorila: ''To je najogavniji događaj''. Ti si po meni maloumna ako si to dozvolila sebi, a igraš igru - rekla je Milena.

- Nikada nisam rekla da ću biti sa Terzom ovde - rekla je Dragana.

- To nije druženje, to je jasno. Tvoja dela mi govore da ti je inteligencija ispod nivoa. Nominujem Terzu - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku,

Autor: N.P.