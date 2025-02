Njegov sud se čekao: Dačo priznao da ga je Terza svojim potezima povredio, a potom otkrio da li vidi ljubav između njega i Sofije! (VIDEO)

Obelodanio sve!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Terza mislim da nisi ispao okej u nekim situacijama. Iskreno, nisi ono što sam ti jutros rekao, trebao da kažeš svima. To je značilo da te je zanimalo. Videlo se da se ti i Sofija volite. Što se tiče Dragane, ti i ja se ne poznajemo, ali sam te jednom pecnuo. Vidim da nemaš emocije prema Terzi i da te on ne zanima, ali isto tako se to dešava zato što si svesna da on ima emocije prema Sofiji. Poslaću Draganu i svakog ko bude sedeo preko puta Terze - poručio je Dača.

Naredna je reč dobila Aleksandra Nikolić.

- Terza, ja nemam pravo da ti popujem jer sam radila slične stvari. Moram da ti kažem da mi je drago što vidim da si se opametio i da ti je krivo što si neke stavri radio, ali mi je žao što nisam ja isto doživela od svog partnera da mi kaže ''Izvini''. Dragana jako si slatka i atraktivna, poslaću Draganu - rekla je Aleks.

Autor: N.P.