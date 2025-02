Vodiš rat koji si izgubio u startu: Lepi Mića dao Terzi do znanja da Milica ne može očima da ga gleda, već želi da mu se osveti i da ga unakazi! (VIDEO)

Pokušao da mu otvori oči?!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Slađa Poršelina. 

- Dragana, Luka te je najstrašnije ponizio. Rekao ti je: ''Nisi za ozbiljnu vezu''. Ne sviđa mi se što ne možeš da se odbraniš - rekla je Slađa.

- Imam koga da me brani - rekla je Dragana.

- Je l' si ti mutava? Šta je sa tobom? Šta ćeš kad on bude morao da se skloni od tebe zbog Milice. Ostavljam Terzu - rekla je Slađa.

Naredni je reč dobio Lepi Mića. 

- Večeras su se svi uvlačili Terzi. Ja sam ovde razapet zbog odnosa Sofije i Terze, a vi sada direktno gurate njega Sofiji u krilo. Jedino je veran ostao Uroš Stanić. Terza mora podeliti emocije prema detetu, prema ženi i prema porodici. On se totalno pogubio. Milica mu se sveti i želi da ga unakazi jer je on nju povredio. On neće promeniti ništa kod Milice, ako bude dobar mesec dana i onda će da se druži sa Draganom. Mislim da Terza vodi rat koji je izgubio u startu. Milica mu nikad neće oprostiti, ona ga ne može gledati očima i namerno će mu postavljati novi uslov. Terza ponovo greši i pravi grešku - rekao je Mića, pa se osvrnuo na Draganu:

- Dragana je jedno divno stvorenje koje ne zna šta radi i gde udara. Večeras je za tebe rečeno spektar dobrih i loših stvari. Ovde je rečeno za tebe u prevodu da si ti laka devojka, da može biti sa tobom ko god hoće, da si neko ko radi stvari koje ne treba i ti ćutiš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.