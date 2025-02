Spusti se na zemlju: Anđela svim silama pokušava da pomiri Đedovića i Gastoza, on je oduvao kao nikad! (VIDEO)

Ovakom ishodu se nije nadala!

Anđela Đuričić danas je poludela kada je njen dečko Nenad Marinković Gastoz naveo Marka Đedovića na ''Anketi'' za najmaliciozniju osobu. Upravo iz tog razloga, ona je sada pokušala da spusti loptu između njih dvojice i zamoli Gastoza da stane, što je on odmah odbio.

- Rekao mi je Đedović večeras: ''Neću pričati sa tobom van crnog stola''. Ja ne znam zašto si ti to danas uradio - rekla je Anđela.

- Iz zaj*bancije - rekao je Gastoz.

- Nije to bila zaj*bancija, nije - rekla je Anđela.

- Dobro, ja sam odgovoran za ono što ja kažem, ne šta vi shvatite. Lepo sam rekao, ubedi Koka kolu da je Fanta i tako dalje. Ako to vama mentolima nije sprdnja, onda ste za lečenje. Meni je drago kada od moje gluposti napravite ozbiljan paradoks. Ja vas samo pustim, a vi se polomiste. Ja gledam i ne verujem, eto iskreno. Hteo sam da navedem kad je hvalio Keti da će ići u budžet i tako dalje. Sve zajeb*ncija, ali on tad nije nabio radnu temperaturu, pa kao da ne ispadne da ga gazim i od toga je napravio frku. Tako da sad uživajte, a ti što prenosiš... - rekao je Gastoz.

- E ne s*ri. Meni je žao, ja ne mogu da dozvolim da vas dvoje budete u lošem odnosu uopšte - rekla je Anđela.

- Ja nisam u lošem odnosu - rekao je Gastoz.

- To si ti napravio, bez razloga. Jako me to povređuje i nervira, on se meni našao uvek tu. Izjeda me tu - rekla je Anđela.

- Ustane i on malo malo, pa nešto kaže za mene - rekao je Gastoz.

- Nisi okej ispao, nikada nam nije želeo loše - rekla je Anđela.

Ozbiljni ste previše, smarate me - rekao je Gastoz.

- To nije poštovanje nekoga ko je tu za mene - rekla je Anđela.

- Pa što tvoj drugar mene dira?! Njegovo mišljenje može da bude pogrdno, a ja ne mogu da se sprdam. On me gleda kao Zmaja od Šipova, a ti ništa ne kažeš - rekao je Gastoz.

- Kad si ti imao loše postupke, on je mene čak odvraćao od toga, da ne bih ulazila u tolike rasprave sa tobom. To što je on tebi govorio za stolom, to je lično njegovo mišljenje. Rekao mi je: ''Ne trebaš toliko da skačeš i sikćeš'' - rekla je Anđela.

- Nisam na faksu ovde, ja se zajeb*vam, ako se on ne zajeb*va, onda okej. Pusti ti direktore, ti si i dalje učenik ovde - rekao je Gastoz.

- Ko je direktor izvini? - upitala je Anđela.

- Ja imam diplomu za ovaj posao. Ti ćeš meni da pričaš šta ću ja da radim, ajde spusti se na zemlju. Smaraš me - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.