Uspeli da postignu dogovor: Anđela i Gastoz shvatili da im je ljubav preča od svega, pa rešili da sve probleme zanemare! (VIDEO)

Ovo im je bilo bitno!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić posvađali su zato što je ona pokušavala da spusti loptu između Gastoza i Marka Đedovića i da ubedi svog dečka kako Marko ne želi loše njihovoj vezi. Sada su ipak uspeli da postignu dogovor i pronađu zajednički jezik.

- Slušaj me. Znači pošto nemamo ista mišljenja o mnogim situacijama, nevezano za mene i tebe nego ovako, odlučila sam da nećemo više komentarisati ti i ja o tome. Zamisli sad ti i ja se svađamo zbog toga. Nećemo, ne želim da mi to kvari naše slobodno vreme i to je to - rekla je Anđela.

- To si lepo rekla, poštujem ljubavi moja - rekao je Gastoz.

- Samo kad moramo za stolom i to je to. Ja se neću ljutiti na tvoje mišljenje i nemoj ti na moje. Ti si moja ljubav i neću da se svađamo oko toga - rekla je Anđela.

- I ti moja, poštujem - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.