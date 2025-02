Sada već bivši učesnik "Elite 8", Nenad Ćubić Ćuba, govoreći o svom najvećem uspehu u životu, rasplakao je naciju svojom teškom životnom pričom, a to je da su on i njegov stariji brat Stefan usvojeni, te i da nikada nije video svoje biološke roditelje. TV Pink javio se potencijalni otac, Goran Pavlović, koji je podvrgnut DNK testu, a ekipa portala Pink.rs donosi vam ekskluzivno i rezultate istih.

Nenad Ćubić Ćuba, bivši učesnik "Elite 8", govoreći o svom najvećem uspehu, naježio je, ali i rasplakao čitavu naciju ističući da su on i njegov stariji brat, Stefan, usvojeni od strane Ljube i Zorana, njihovih usvojitelja, te i da bi voleo, kako kaže, da upozna svoje biološke roditelje, da vidi kako izgledaju ljudi koji ostavljaju decu, tj. kako je istakao, kako izgledaju roditelji koji nemaju srca. S tim u vezi, TV Pink se javio potencijalni otac Nenada i Stefana, Goran Pavlović, koji je u ekskluzivnoj ispovesti za našu televiziju izneo Ćubine i Stefanove fotografije iz detinjstva, tvrdeći da je on njihov biološki otac. Celu njegovu ispovest pogledajte u linku u nastavku:

Goran je odmah posle ove emisije podvrgnut DNK testiranju, dok je Ćuba svoje uzorke dao neposredno pred početak emisije "Pitanja gledalaca", a kada su stigli rezultati, dečiji osmeh osvanuo je na Ćubinom licu, s obzirom na to da je potvrđeno da je Goran zapravo njegov biološki otac. S obzirom na to da su se njih dvojica prvi put upoznali na Rajskom osrtvu, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Ćubom, kako bi saznali detalje njegovog, ali i Stefanovog, odnosa sa biološkim ocem.

Kako gledaš na sukob tvog biološkog oca Gorana i majke Ljubinke koji je bio dok si bio u rijalitiju?

- Sukob nije ni bio, jedino što je majka rekla je da ne dolazi kući. Brat i ja ćemo se sastajati sa njim bilo gde, osim kod kuće.

Šta ti je rekao brat Stefan nakon izlaska iz rijalitija, s obzirom na to da ste pronašli svbog biološkog oca? Kakav je njegov stav po tom pitanju i da li će se i on upoznati sa Goranom?

- Rekao je: "Bio si dobar u rijalitiju, ali cela situacija sa biološkim ocem će ići postepeno, dok se bolje upoznamo".

Da li se čuješ sa svojim biološkim ocem Goranom?

- Čujemo se retko.

Podsetimo, u momentima saznanja da je Goran Nenadov i Stefanov biološki otac, Goran je dao izjavu, tj. uključio se u uživo program emisije "RedAkcija" na RED televiziji kod voditelja Sanje Arsić i Nikole Žugića, te je tako otkrio šta mu je Ljubinka rekla kada su se čuli, neposredno nakon ovog saznanja.

- Preko poruka smo stupili u kontakt. Rekla mi je da sa Stefanom mogu da se vidim kada Nenad izađe, ali ne kod nje kući. Ne znam zašto, nemam pojma... - rekao je on, a na Sanjino pitanje: "Je l' to znači da ona ne želi da se upozna sa vama", on je odgovorio:

- Da, baš tako - rekao je Ćubin biološki otac.

- Ja mislim da nije okej s njene strane to, ja ako sam video Nenada, ne znam šta je...Nemam pojma, ne znam šta da kažem. Međutim i ti glupi komentari da sam ušao u "Elitu" zbog para, ja imam para, nemam šta da se pravdam - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić