Šok priznanje: Aneli otkrila da Peja traži komunikaciju sa njom, Ena Čolić će doživeti novi nervni slom! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Aneli Ahmić sa kojom je razgovarao o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući. Prvo je komentarisala svoj odnos sa Enom Čolić.

- Mi nemamo nikakav odnos, ona je sa mnom opterećenja. Sve je do nje, do mene nije. Ja nju prva ne diram, a ona mene provlači kroz svoja izlaganja, a ona ja odgovorim i tu nastane naš sukob. Imam osećaj da nju radi da se iskali na meni. To što ona izgovori u jednoj sekundi, nikad nisam doživela. Nisam to očekivala pre svega jer je ona majka. Kad je komentarisala Milicu i Terzu nikad nije pokazala da pazi na reči jer je majka. Ja verujem da ona ima majčinaki instinkt, ali kao da nije privržena tome. Ja nikad ne bih uvredila nekome dete, jer znam koliko mene to boli. Ona kao da ima strah od mene i zbližavanja sa Pejom. Ona mene u kući izvređa, a ona mi donese baterije. Ne znam da li to radi zbog kamera, to je neka njena taktika. Ja uzmem baterije, a ona me u emisiji ponovo naziva k*rvetinom. Ona kao da ima strah od mene otkako me je Peja izdvojio da sam najzgodnija devojka - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na Pejinu promenu ponašanja? - pitao je Darko Tanasijević.

- To je samo trenutno. Što me onda nije naveo na anketi ako misli da nešto radim? On to ne misli, nego se tek bio pomirio sa njom, a ona prebacuje zašto me ne napada. On kaže nešto u prolazu, nasmeje mi se... Ne kažem da me muva, ali kao da želi da komunicira sa mnom - rekla je ona.

- Šta ćemo sa Matejom? - pitao je voditelj.

- On gleda samo svoju korist, a ja ga pustim. Mene on stvarno ne interesuje za 100 života. Bio mi je simpatičan dok ga nisam upoznala. Spustili smo loptu u Amidžiju, rekao bi čovek da je vansrijska ljubav. Kad nešto ne ide u njegovu korist on odmah poludi - dodala je Ahmićeva.

- Ljudi te optužuju da se mešaš u svaki odnos, da li si kriva za raskid Luke i Sandre? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ne, nisam kriva. Provalila sam da više vremena voli da provodi sa mnom. On je meni drag, ali ne gledam ga kao muškarca sa kojim bih mogla da budem. Njega Sandra ne zanima, nego mu je zanimljivo kad ona skoči i počne da se dere na njega. Malopre je on opet došao, zagrlio me s leđa, ali sam mu ja rekla da ne radi to jer mu ja nisam Sandra. Ružno to izgleda, može da se tumači da se petljam u veze. Ja ću sa njim da provodim vreme dok se on ne skloni od mene. Ona mi je previše argonatna, ljubomorna na sve žene, ne zna da vodi razgovor. Ona je mene svaki put poslala u izolaciju, uvek je našla nešto da mi prigovori. Ona njemu glumi jer je videla da njegova majka gotivi mene, a ne voli me nikako - pričala je Aneli Ahmić.

- Zbog čega Gastozu smeta Karić? - pitao je Darko.

- Jer govori surovu istinu - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić