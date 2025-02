Kačavenda osolila po Sanji! Konačno iznela pravo mišljenje o njoj, Grujićeva žestoko uzvratila: Prepisaću ovo njenom klimaksu! (VIDEO)

Ovo je njeno pravo mišljenje!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pretres nedelje" o poznantsvu Sanje Grujić i Sofije Janićijević, a onda je dao reč i Mileni Kačavenda, koju je Sanja takođe potkačila tokom emisije "Nominacije".

- Ja sam vratila čitav film, Sofija se nikad nije konsultovala sa mnom. Ona je meni spontano rekla: "Kunem ti se u sve na svetu, ja znam da je to ona". Ja nemam nijedan razlog da napadam Sanju. Sofija je očekivala da će svi da napadnu nju, Ivan je to prvi provlačio da Sofija laže i to se ućutalo, pa je ona promenila priču. Ona se samo brine da li ima dokaze napolju. Ja smatram da Sofija ne laže, dovoljno vremena smo provale. Ona se razlišla sa Terzom, muškarci se drže zajedno. Ja nisam izazvala nikakav sukob, a osetila sam se prozvanom jer to jeste bila prozivka za mene. Ja sam rekla da je ona mene provukla i da ćemo pričati o tome - govorila je Milena.

- Šta kažeš što je rekla za tvoja prljava usta? - pitao je Milan Milošević.

- Baš me briga. Ona mi se ne dopada. Kažu da je britka na jeziku, a sve je kao recitacija. Ja sam nju doživela kao lojalnu, drsku i direktnu devojku. Ona je Miljani donela informaciju, da bi Miljana napada Anđelu, pa ako je tako direktna zašto nije krenula na Anđelu? Meni je jasno kao dan da ona brani svoj odnos. Ja sam imala drugačiji odnos sa Sofijom, kroz vreme sam stekla mišljenje. Sofija je ispala na kraju optužena da je gora od Terze i tad sam osetila potrebu da stanem na njenu stranu. Imam pravo da joj verujem. Mnogi ljudi kad su u parovima svi imaju neku zadršku da komentarišu da ne bi muškarci skakali, pa šta radimo mi koji nemamo momke? To što je provukla tu noć baš zato što je Terza u pitanju i jer sam ja dobra sa Sofijom. Odigrala je vrlo pokvareno na podeli sofijinog budžeta - dodala je Kačavenda.

- U mojoj vezi je sve čisto kao suza. Ja ovde nisam bila, a Marko je bio, pa su me one komentarisale. Ja svoje mišljenje mogu da zadržim i da prepišem ovo klimaksu jer ima godina kao moja mama. Ona mene već dva dana ne vadi iz usta, ne znam zašto se pronalazi svuda. Ona je provukla mene na perfidan način zbog mog odnosa sa Sofijom. - odbrusila je Sanja.

- Ja sam Marku rekla da nemam pojma ko je Sanja, sećam se u šestici da su se borili za svoj odnos. Njihov odnos uopšte nije tako stabilan i nije Darko za džaba podigao Branku. Mnogo se ćuti parovima, kako žene koje su solo ne bi ulazile u sukob sa muškarcima - dodala je Kačavenda.

Autor: A. Nikolić