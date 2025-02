Samo mi dižu cenu: Anđela saopštila Gastozu nove probleme, ovo će dodatno zakuvati sukob sa Karićem (VIDEO)

Odmah mu prenela da je stala uz njega!

Anđela Đuričić prišla je Nenadu Marinkoviću Gastozu tokom emisije kako bi mu prenela da su takmičari aludirali da je hteo da potkači Stefana Karića izjavom da je sigurno i on bio grub prema devojkama.

- To što sam rekao da si grub prema devojkama se nije na to odnosilo. Je l' ti veruješ da sam to rekao? - pitao je Gastoz.

- Ja sam ti rekla da ne treba da odeš dok se ne završi. Rekla sam da ti to nisi mislio i da okreću priču. Oni žele sukob tebe i Đedovića, jer kad se vređaš sa Marinkovićem to je dobar dan. Oni žele sukob tebe i Karića da bi se izvuklo najgore i da pokažete lošu stranu. Ispada da si ti to mislio, a ja sam te odbranila - govorila je ona.

- Sve što k*njaju za mene samo mi dižu cenu - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić