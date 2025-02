HITNO OGLAŠAVANJE POSLE PRETRESA! Osman Karić urnisao Gastoza: Stefana je hteo svesno da povredi i ućutka, pokazuje SVOJU NEMOĆ

Sinoć je u "Pretresu nedelje sa Milanom" došlo do novog suočavanja Stefana Karića i Nenada Marinkovića Gastoza, koje je siglo Belu kuću na noge.

Pojedini ukućani uočili su Gastozovu malicioznost tokom rasprave sa Stefanom, kada su zaključili da mu je u svom izlaganju aludirao na suđenje koje Karić ima van "Elite", što je Gastoz demantovao. Stefan, međutim, tvrdi da je i on sam pomislio da je Gastoz imao baš tu, lošu nameru, sa čim je saglasan i njegov otac Osman Karić.

- Mislim da je Gastoz počeo sve više da ispada iz matrice rijalitija u kome se nalazi. Jednostavno, mislim da se zaigrao i da polako gubi koncept igre koju je, koliko ja vidim, prerano započeo. Mislim da je pun ironije, pogotovo kad kaže da su njegove uvrede male šale, dok tuđe sugestije ne gleda ni kao šale, ni kao savete, već kao uvrede. Zna on vrlo dobro da Đedović, a i Stefan iznose svoje mišljenje koje je realno, ali mu to nikako ne odgovara. Mislim da ni sam ne živi realan, već virtuelan život - rekao je Osman za Pink.rs i dodao:

- Da, mislim da je Stefana hteo direktno i svesno da povredi, ućutka, iznevši neke stvari iz spoljnjeg sveta koje su još uvek neosnovane sve dok sud to ne utvrdi i donese krajnu odluku. Na samom ulasku sam rekao Stefanu da se pomiri sa činjenicom da će do tih napada dolaziti i da će ga tu udarati kad nemaju šta drugo da iznesu. Naravno, iz priloženog se vidi da je to Gastozova nemoć kada je Stefan u pitanju, jer za bilo šta drugo i ne može da mu se uhvati sem za k*rac, ako mu to Stefan dozvoli - zaključio je, u svom stilu, stariji Karić.

Autor: Darko Tanasijević